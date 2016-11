SJC doet zichzelf opnieuw tekort

Foto Johanna Wever

NOORDWIJK - Timo Ruigrok was ’absoluut niet blij’ met het 1-1 gelijkspel van SJC tegen SDO. Trainer Kees Zethof was minder negatief en zag vooral de duidelijke vooruitgang ten opzichte van de laatste confrontatie.

Door Welmoed de Lang - 13-11-2016, 19:24 (Update 13-11-2016, 20:24)

Twee seizoenen geleden troffen beide elftallen elkaar in de eerste klasse. Ook toen had SJC optisch het overwicht, maar kreeg het met 0-4 het deksel op de neus. De afvaardiging van SDO zat na afloop in de bestuurskamer te glunderen met een mix van ongeloof en trots. ,,Ze...