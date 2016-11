Tempo en Pernix beginnen goed in zaal

KORFBAL - Tempo kende een sterke rentree in de hoofdklasse met een 18-23 zege op Avanti. De Alphenaren raakten enkel in de opening op achterstand (2-0, 3-2), maar hadden daarna het heft stevig in handen.

Door Michel van Gent - 13-11-2016, 19:45 (Update 13-11-2016, 19:45)

,,Wij wisten dat zij graag chaotisch aanvallen, maar we dwongen ze netjes te spelen. Daardoor maakten ze veel plaatsfouten en hadden we na één schot vaak alweer de bal”, verklaarde coach Jessica Zeevaart de defensieve tactiek. Jelle Steenbeek (2), Martin Steenbeek en Edwin van der Weijde bouwden...