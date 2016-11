Alphense Boys ontgoocheld na waardevolle overwinning

ZONDAG EERSTE KLASSE - Hoewel Alphense Boys met 2-3 won bij TAC ’90, vond trainer Aad van den Berg het ’een dramatische middag’.

Door Hielke Biemond en Simon Luybé - 13-11-2016, 19:53 (Update 13-11-2016, 19:53)

Hij zag hoe scheidsrechter M. Mohamed aan het einde van de wedstrijd klappen kreeg van de spits en grensrechter van de tegenstander en onder politiebegeleiding moest worden afgevoerd.

,,Te triest voor woorden’’, sprak Van den Berg. ,,Ik heb ook echt met hem te doen: hij is een uitstekende scheidsrechter en een aardige man.’’

De arbiter had de aanvaller en grensrechter van TAC ’90 weggestuurd, in een wedstrijd waarin Maurice Kerkhof, Patrick Krop en Bas van Zoest scoorden voor Alphense Boys.

Van den Berg verwacht dat de zege, waardoor zijn team koploper Leonidas in het vizier heeft gekregen, wordt geschrapt. ,,TAC ’90 wordt uit de competitie gehaald. Dat kan niet anders.’’

Hillegom maakte het onnodig spannend bij SO Soest. Pas diep in blessuretijd zorgde invaller Niels de Jong voor de bevrijdende 3-4. De ploeg van Arend Jan Kranenburg was in Soest de betere ploeg, maar kwam voor en na rust op achterstand. Joey Sobhi, Nick van Staveren en Frank de Groot repareerden de opgelopen schade.