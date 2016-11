HVV ’70 is na nipte zege weer gedeeld tweede

HANDBAL - Tweede divisionist HVV ’70 maakte het op het laatst nog spannend tegen Rapiditas, maar de formatie uit Voorschoten kon de opponent toch nog met 32-31 van zich afhouden.

Door Welmoed de Lang - 14-11-2016, 16:14 (Update 14-11-2016, 16:14)

,,Rapiditas is een gevaarlijke ploeg. De teams zijn in deze klasse toch al allemaal aan elkaar gewaagd. Daarom is het goed dat we deze gewonnen hebben, dat hadden we weer even nodig”, aldus trainer Dick Gijsman, wiens mannen goed van start gingen (6-2) en ook na de pauze weer uitliepen (24-20). Steeds wisten de gasten echter terug te komen, omdat de doelman niet zijn beste dag had en ook de verdediging niet altijd even goed stond. De laatste vijf minuten kreeg HVV ’70 ook nog eens wat tijdstraffen te verwerken waardoor het een chaotische slotfase werd. Na een rode kaart voor Dennis Klaver in de slotminuut en een door Rapiditas benutte strafworp, kon de thuisclub het duel echter met balbezit uitspelen.

De vrouwen van ROAC deden het tegen medekoploper WHC bepaald niet onaardig, maar de hoofdklasser ging toch met 12-16 ten onder. ,,We hadden van tevoren een verliespartij ingecalculeerd, maar we gingen de punten niet zo maar weggeven”, aldus trainer Kees Toonen. De favoriet greep wel gelijk het initiatief, maar kon pas verder in de eerste helft wat afstand nemen (6-9). ROAC vocht zich echter terug (9-9), waarna de ploegen na de pauze beide stug verdedigend acht minuten lang niet tot scoren kwamen. WHC ging de laatste fase echter uit een ander vaatje tappen. Het speelde feller, terwijl ROAC wat tijdstraffen opliep en daardoor moest lossen.