Tafeltennisser Kazeem Nasiru schittert namens Scylla

TAFELTENNIS - Bij Scylla heerste een opperbeste stemming. Aan de hand van de uitmuntend spelende Kazeem Nasiru wist de Leidse ploeg een 3-3 te bewerkstelligen tegen landskampioen Taverzo.

Door Ron Hoogendam - 13-11-2016, 20:15 (Update 13-11-2016, 20:15)

De Nigeriaan blonk uit in magistrale rally’s. Tegen de nog ongeslagen en ’niet fitte’ Martin Katchanov greep hij met 3-1 de winst en tegen Borna Kovac boog hij een 7-9 achterstand in de vijfde game knap om in 11-9. Joey Boekkooi luisterde zijn 25ste verjaardag op met een verdiende 3-0 triomf op Stephan Tromer....