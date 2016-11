Foreholte wordt volwassen

HANDBAL - Voor Foreholte was het duel tegen koploper DSVD zaterdagavond dé test van het jaar. Kan de ploeg zich inmiddels meten met de top van de eerste divisie en echt meedoen om de titel? Na een enerverend duel met een bloedstollende slotfase was de conclusie dat de Voorhoutse formatie dichtbij is, maar -met de buit in de bek- nog niet door kon bijten: 26-26.

Door Welmoed de Lang - 13-11-2016, 20:52

De gretigheid waarmee men bij Foreholte analyseerde hoe DSVD de volgende keer wel zou kunnen worden verslagen,...