Mia Hordijk breekt door bij Grasshoppers

BASKETBAL - De vrouwen van Solar-systemen Grasshoppers versloegen Den Helder in Katwijk met 62-50.

Door Joris Zandbergen - 13-11-2016, 21:02 (Update 13-11-2016, 21:02)

Het team van coach Rick Driessen startte goed onder aanvoering van de nog piepjonge guard Mia Hordijk, en liep gelijk tien punten uit. Hordijk lijkt dit seizoen haar definitieve doorbraak te beleven. Grasshoppers hield het echter niet vol, en de bezoeksters kropen naderbij. Halverwege was het 33-30. In het derde kwart was het lang rommelig. ,,Maar onze verdediging stond’’, zei Driessen. ,,Vooral complimenten voor Carola Menken, die het...