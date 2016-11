Ter Leede verliest, opluchting RCL

VROUWENVOETBAL - Bij topklasser Ter Leede speelden volgens centrale verdediger Monica Hoogendam ’te veel speelsters onder hun niveau’ om Jong ADO te kunnen verslaan.

Door Welmoed de Lang - 14-11-2016, 14:10 (Update 14-11-2016, 14:10)

De koploper ging daarom met 1-0 ten onder en moet de eerste plaats nu delen met Jong Telstar, terwijl de Haagsen met een wedstrijd tegoed op drie punten staan. Na een onrustige start van Ter Leede kwam de thuisclub na ruim een kwartier met een zondagsschot op voorsprong. Kitty Susan kon even later via een strafschop gelijk maken, nadat Priscilla de Vos werd neergelegd. De middenvelder miste echter en ook na de pauze konden de Sassenheimsen niet echt gevaarlijk worden, ook al doordat topscoorder Kim Zethof met een enkelblessure afwezig was. Hoogendam: ,,Jammer dat we juist nu niet op ons best waren. Dit zijn toch dé wedstrijden.”

RCL heeft in de directe strijd om de koppositie nummer drie SSS met 2-4 van zich af geslagen. ,,Een pittige tegenstander en daarom een heel belangrijke overwinning”, aldus trainer Janet Griffioen tevreden.

De hoofdklasser begon het duel overigens rommelig, maar kwam desondanks via een flinke uithaal van Bianca van der Meer op voorsprong. Pas na de treffer van Samantha Stojanovic kwam er wat meer rust, hoewel de thuisclub uit een corner weer 1-2 maakte. Het zorgde voor een opleving bij de formatie uit Klaaswaal. Riejette de Roo (1-3) en Drita Çelaj (2-4 na een fraaie solo) beslisten echter het duel.