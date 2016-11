Bowlen moet showimago krijgen, te beginnen in Leiderdorp

Foto Orange Pictures/Erik van Kordelaar Kevin van Rooijen was het gezicht van het Jeugd NK in Leiderdorp: ,,Misschien heeft dat onbewust een beetje extra druk op me gelegd.’’

LEIDERDORP - Bowlen. Voor veel mensen een ‘leuk avondje uit’, maar voor de 64 jeugdige bowlers die zondag in Leiderdorp deelnemen aan het Jeugd NK een serieuze zaak. Ze ogen dan ook gespannen en gefocust tijdens de finaledag van het toernooi dat in drie weekenden wordt gespeeld. Want allemaal willen ze Nederlands kampioen worden.

Door Reanne van Kleef - 13-11-2016, 21:38 (Update 13-11-2016, 21:38)

Het is een drukte van jewelste in bowlinghuis Sportcity Bowling. Overal staan tassen met bowlingballen, want zelfs de jongste spelers nemen zo’n vijf tot zes eigen ballen...