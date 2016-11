Gelijkspel DOSR is illustratief voor seizoen

ROELOFARENDSVEEN - Dat voetbal een wreed spelletje kan zijn, ondervindt DOSR dit seizoen aan den lijve.

Door Joris Zandbergen - 13-11-2016, 22:03 (Update 13-11-2016, 22:03)

De ploeg die het vorig seizoen zo verrassend goed deed in zijn debuutjaar in de tweede klasse, krijgt deze jaargang deceptie op deceptie te verwerken. De recentste teleurstelling kwam zondag in de vorm van het gelijkspel tegen Groeneweg. Een groot deel van de wedstrijd stond het elftal uit Roelofarendsveen in overtal op het veld, maar meer dan een achterstand goedmaken zat er niet in.

,,Dit is het...