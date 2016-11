Roomburg heeft het lek boven

HOCKEY - De mannen van Alecto hebben goede zaken gedaan in de strijd om de tweede plek. De formatie van trainer Sander Rottier won met 3-5 op bezoek bij Pollux na een 1-5 ruststand.

Door Tom Mentink - 13-11-2016, 22:29 (Update 13-11-2016, 22:34)

De Leiderdorpers oefenden afgelopen dinsdag nog thuis tegen Alliance en wonnen toen ook al met 5-3. ,,Eigenlijk een identieke wedstrijd. In de eerste helft stonden we toen 5-0 voor, maar na rust kakten we in. Dat was nu weer het geval’’, aldus Rottier.

David Looyschelder, Tjerk Webbers (strafcorner), Tjomme...