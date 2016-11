Jonathan Michael Lee: Leidse leider zonder twijfels

Taco van der Eb Jonathan Michael Lee, de nieuwe spelverdeler van ZZ Leiden: ,,Van mezelf verwacht ik ook veel, dat scheelt.’’

LEIDEN - Jonathan Michael Lee legt zijn hoofd op zijn armen en doet alsof hij slaapt. ,,Fotografeer me maar op deze manier’’, zegt de nieuwe Amerikaanse spelverdeler van Zorg en Zekerheid Leiden lachend.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 16-11-2016, 7:00 (Update 16-11-2016, 7:00)

Het was een relatief korte vlucht, vanuit Boston via Reykjavik naar Amsterdam. Toch slaat de jetlag genadeloos toe bij de basketballer, de dag na zijn aankomst in Nederland. Tijd om bij te komen is er dinsdag nog niet. Teammanager Gerry van der Vliet gidst hem langs alle instanties, want...