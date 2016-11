Schaatsster Tjilde Bennis debuteert in landelijk marathonpeloton

Foto Hielco Kuipers Tjilde Bennis: ,,Ik ben een diesel. Ik moet echt op gang komen. Maar dan kan ik het ook lang volhouden.’’

ZOETERWOUDE - ‘Ga je mee schaatsen Tjilde?’’Ikke niet, veel te koud’, zei Tjilde Bennis steevast als kind. Tien jaar later is de negentienjarige Zoeterwoudse niet meer weg te slaan van het ijs. Dit seizoen maakt ze haar debuut in het landelijke marathonpeloton. ,,Ik moet brutaler worden.’’

Door Tessa de Wekker sportredactie@leidschdagblad.nl - 17-11-2016, 7:13 (Update 17-11-2016, 7:13)

Vier wedstrijden is het seizoen inmiddels onderweg. Bennis reed ze allemaal uit, enigszins tegen de verwachting in. ,,Uitrijden was het eerste doel van dit seizoen. Nu wil ik echt mee gaan doen’’, vertelt ze.

Stikzenuwachtig was Bennis...