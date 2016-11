Brasjen wil met NOVO de tweede divisie in

NOORDWIJK - Al een jaar of vijftien hikt de Noordwijkse volleybalclub NOVO tegen de tweede divisie aan. De ploeg mag dan op leeftijd zijn, de ambities zijn er niet minder om. NOVO staat tweede op de ranglijst, achter het Voorschotense Gemini/Kangeroes.

Door Gertjan van Geen - 17-11-2016, 8:19 (Update 17-11-2016, 8:19)

Libero Gijs Brasjen verruilde Gemini deze zomer voor NOVO en is daarmee bezig aan zijn tweede termijn in Noordwijk. ,,Bij Gemini kwam een andere libero en ik had geen zin om lager te spelen. Ik kreeg het aanbod om weer met...