Jet Hendriks (TOP): ’Wij zijn geen outsider meer’

Foto Orange Pictures/Rene van Dam Jet Hendriks: ,,We zijn atleten, fulltime sporter, en dat willen we laten zien.’’

AMSTERDAM - Aan de top komen is makkelijker dan er te blijven. TOP/Quoratio weet er alles van. De eerste twee landstitels werden niet geprolongeerd. Vrijdagavond begint een nieuwe jacht op succes als de regerend landskampioen in Sassenheim runner-up PKC ontvangt bij de opening van de Korfbal League. Jet Hendriks kan niet wachten tot het zo ver is. ,,Het is een mooie, nieuwe uitdaging. Hoe gaan we het dit jaar doen?’’, zegt Hendriks.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 18-11-2016, 8:00 (Update 18-11-2016, 8:04)

Ze was 18 jaar toen ze Koog Zaandijk (KZ) verruilde...