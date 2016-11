FC Sleutelstad: Meer dan gekrabbel op papier

Foto FC Rijnland Handenschuddende voorzitters.

Middels het ondertekenen van een intentieverklaring, voorafgaand aan hun onderlinge treffen in de vierde klasse A, zetten FC Rijnland en VV Leiden hun voornemen om te fuseren zaterdagmiddag kracht bij.

Door Robert Toret - 18-11-2016, 7:00 (Update 18-11-2016, 7:00)

Dat is meer dan een krabbel op een stukje papier, claimt Rijnland-voorzitter Wim Pikaar. ,,We geven daarmee ook een signaal af dat het ons serieus is. Naar onze achterban, waarvoor dit zich grotendeels achter de schermen afspeelt. Maar ook naar de buitenwereld en in het bijzonder een ieder die betrokken is bij...