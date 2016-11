Floris Röling gaat roeien op topniveau combineren met eigen bedrijf

Foto Hielco Kuipers Floris Röling heeft een eigen botenbedrijf en is roeier, twee passies die voor hem niet langer lijken te combineren.

LEIDEN - Hij hikte al een paar jaar tegen de nationale roeitop aan en had net besloten zich volledig op zijn watersportbedrijf te richten, toen Floris Röling gebeld werd door de bondscoach. Of hij zich wil aansluiten bij het nationale team. De Leidenaar gaat nu een spannende tijd tegemoet.

Door Coen Eggenkampsportredactie@leidschdagblad.nl - 19-11-2016, 9:00 (Update 19-11-2016, 9:00)

Naast roeien is de 25-jarige sporter de afgelopen twee jaar bezig geweest met het opzetten van een eigen watersportbedrijf. Nova Bootservice, dat gevestigd is in Alphen aan den Rijn, loopt dusdanig goed dat...