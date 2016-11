Van Klaveren moet stoppen met turnen

ANP Van Klaveren moet stoppen met turnen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Turnster Noël van Klaveren heeft vanwege chronisch blessureleed een punt achter haar carrière gezet. De twintigjarige turnster uit Alphen aan den Rijn kampt met aanhoudende pijn aan haar enkels. Medisch onderzoek wees uit dat ze daardoor niet meer op topniveau kan turnen.

Door ANP - 18-11-2016, 18:39 (Update 18-11-2016, 20:16)

Turnster Van Klaveren verhuist naar PAX Haarlemmermeer

Noël van Klaveren zet haar turnloopbaan voort bij PAX Haarlemmermeer. Dat meldt de twintigjarige turnster uit Alphen aan den Rijn op haar Facebook-pagina.

Lees verder...

,,Dat kwam hard aan, mijn wereld stortte in'', schreef Van Klaveren vrijdag op Facebook. De Alphense beleefde in 2013 haar doorbraak, door bij de EK in Moskou zilver te pakken op het onderdeel sprong.

Van Klaveren kende de jaren erna echter heel wat tegenslag, zowel privé als in fysiek opzicht. De turnster moest vorig jaar een enkeloperatie ondergaan en herstelde niet snel genoeg voor deelname aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Van Klaveren maakte vorige maand nog bekend dat ze turnvereniging Turnz in Amsterdam verruilt voor PAX Haarlemmermeer. Op medisch advies moest ze vrijdag echter een punt zetten achter haar carrière.

Verdrietig

,,De pijn in mijn enkels is inmiddels chronisch, waarbij ik niet meer optimaal kan belasten. Ik vind het een moeilijke beslissing en ben er erg verdrietig over'', aldus Van Klaveren.

Turnster Van Klaveren mist Spelen

Noël van Klaveren mist de Olympische Spelen in Rio. Ze doet komend weekeinde niet mee aan het Nederlands kampioenschap in het Rotterdamse Ahoy. De twintigjarige turnster is onvoldoende hersteld van een enkelblessure en wil geen risico’s nemen met het oog op de toekomst. Daardoor moet ze de Spelen uit haar hoofd zetten. Van Klaveren won drie jaar geleden zilver op sprong bij de EK in Moskou.

Lees verder...

,,Dit is toch vijftien jaar een deel van mijn leven geweest. Alles voor mijn sport, dertig uur in de week in de turnzaal, veel dingen ervoor laten. Alles voor dat ene doel, de Olympische Spelen.''

Terwijl haar teamgenotes afgelopen zomer schitterden in Rio, met Sanne Wevers die zelfs goud pakte op de balk, zat Van Klaveren echter thuis. Van een nieuwe start bij PAX kwam het ook niet. De turnster gaat zich nu richten op haar studie aan het Johan Cruyff College en het trainen van talentjes.