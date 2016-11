FC Rijnvogels verliest van concurrent Capelle

KATWIJK - FC Rijnvogels heeft zaterdag op eigen veld een dure nederlaag (1-2) geleden tegen Capelle. De concurrent uit de onderste regionen van de derde divisie naderden de Katwijkers tot op een punt.

Door Gertjan van Geen - 19-11-2016, 18:22 (Update 19-11-2016, 18:22)

Rijnvogels opende sterk, creëerde wat mogelijkheden maar zag Capelle na acht minuten uit een corner scoren.

Twee minuten later ging het helemaal mis toen Peter Messemaker natrapte. De keeper kreeg rood. Hoewel zijn vervanger Teun Guijt met enkele formidabele reddingen uitgroeide tot man van de wedstrijd en Pieter van der Breggen nog voor rust gelijkmaakte, was Capelle in de tweede helft toch de gelukkigste.

Een vroege counter betekende 1-2 waarna de thuisploeg niet meer de kracht had om een gelijkmaker te forceren.