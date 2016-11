RCL is uitgebekerd na onnodige nederlaag

LEIDERDORP - RCL is uitgebekerd. Zaterdag was Strijen, eveneens tweedeklasser, met 2-3 te sterk voor de Leiderdorpse formatie van Stefan Luykx en dat had de ploeg aan zichzelf te wijten.

Door Pim Scheffer - 19-11-2016, 18:28 (Update 19-11-2016, 18:28)

Het kwam namelijk wel twee keer op voorsprong, maar vergat in beide gevallen defensief het gevraagde werk te verrichten in de minuten na de treffers. Met name in de eerste helft was het van Leiderdorpse zijde niet best op het kunstgras. Omdat het eerste veld was afgekeurd, had RCL met de technische kwaliteiten tegen het fysieker ingestelde Strijen in principe een streepje voor moeten hebben.

Maar op een schitterende vrije trap van Nick van Bemmel die op de paal vloog na gebeurde er weinig. In de tweede helft was meer te beleven. RCL kwam na een uur op voorsprong door Nick Scheurwater, die in de rust kwam voor Nick Permanand. Nog geen zes minuten later was het weer gelijk door Karam Bensjemed omdat Andrew Bontje niet vrijuit ging na een vrije trap.

Een kwartier voor tijd kwamen de Leiderdorpers weer op voorsprong. Thom Wijnalda soleerde handig door de defensie en schoof binnen. Nu binnen twee minuten was het weer gelijk. Colin van de Berg profiteerde van wanorde in de verdediging. Vijf minuten later was het gedaan. Alwin van der Werff scoorde na een hachelijke situatie voor het doel en dat was een brug te ver voor RCL. De ploeg probeerde het nog wel maar het geplande offensief kwam niet van de grond, waardoor het bekertoernooi erop zit voor de tweedeklasser.