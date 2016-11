Districtsbekeravontuur is voorbij voor‘kinderachtig’ RCL

Hielco Kuipers Thom Wijnalda

LEIDERDORP - Lange tijd leek het alsof RCL er weinig zin in had in het districtsbekerduel tegen tweedeklasser Strijen. Pas in de allerlaatste seconde van de wedstrijd, toen Leiderdorpers Tommy Sinteur en Nick van Bemmel elkaar bijna in de haren vlogen, verraadde dat iets van de oprechte frustratie die heerste na de onnodige nederlaag (2-3). Het bekeravontuur is voorbij.

Nu was de ambiance op een natgeregend sportpark voor enkele tientallen mensen ook niet groots. De competitie heeft ook prioriteit, maar toch ging...