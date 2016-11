Noordwijk komt na rust op stoom

DISTRICTSBEKER -

Door Hennie Kanbier - 20-11-2016, 15:01 (Update 20-11-2016, 15:01)

De reserves van VVSB mochten halverwege de wedstrijd nog hoop koesteren op een bekerstunt. Hoofdklasser Noordwijk had in de eerste helft maar weinig kansen kunnen creëren, maar in de tweede helft werden de paarsgelen uit elkaar gespeeld (6-0).

De eerste drie doelpunten ontstonden zonder uitzondering uit een hoekschop. Brayen Bröcker brak de ban, waarna Emiel Wendt, die zijn contract verlengde op de Duinwetering, en Tom Duindam zijn voorbeeld volgden. In het laatste kwartier leefde de thuisploeg zich nog wat meer uit....