Alphia, Alphen en Warmunda uitgeschakeld

DISTRICTSBEKER GROEP 2 - Geen van de regionale tweede-, derde- of vierdeklassers is er in geslaagd om de derde ronde van de districtsbeker te overleven.

Door Hennie Kanbier - 20-11-2016, 15:07 (Update 20-11-2016, 15:07)

Warmunda verloor na strafschoppen van Abbenbroek, nadat er in de reguliere tijd niet gescoord was. De ploeg van Alan Campfens had uiteindelijk eigenlijk meer kopzorgen vanwege rode kaarten voor de routiniers Vincent Solleveld en Dennis Kramer. ,,We zullen slimmer moeten worden, want wanneer je mee gaat in provocerend gedrag dan pak je jezelf. We hebben in de competitie iedereen keihard nodig en zeker jongens die de kar moeten trekken.”

Alphen en Linschoten maakten er een spektakelstuk van, waarbij de ploeg van Rob Wolsleger met 4-5 moest buigen. ,,We kwamen eerst met 0-3 achter, maar knokten ons terug naar 2-3 en later 4-4. Helaas scoorden zij de laatste treffer, maar er had meer ingezeten voor ons tegen deze tegenstander. Ik had graag willen door bekeren dus dit noem ik een gemiste kans.”

In Klaaswaal kon Remco Zuijdervliet een nederlaag voor Alphia in de slotminuut voorkomen tegen SSS (2-2). Eerder had Ferry van Deuren al de 2-1 gescoord voor de ploeg van Angelo Leverock.

De strafschoppenserie werd alsnog gewonnen door de thuisploeg (5-4).