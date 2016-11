Tempo is verre van tevreden met zege

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tempo begint weer de mentaliteit van een topsporter te vertonen. De Alphense korfballers behaalden tegen DeetosSnel met 21-18 hun tweede zege in de zaal, maar waren kritisch over hun spel. ,,Het is mooi dat je slechte wedstrijden wint, maar het spel moet wel beter als je tegen betere ploegen als TOP of KCC speelt”, stelde Jelle Steenbeek kernachtig vast.

Door Michel van Gent sportredactie@leidschdagblad.nl - 20-11-2016, 15:13 (Update 20-11-2016, 15:13)

Tempo speelde in 2008-2014 zes zaalseizoenen lang in de hoofdklasse. De Alphenaars misten in 2012 op het nippertje...