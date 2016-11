HVV ’70 ondanks winst voer voor psychologen

HANDBAL - Voor Foreholte was het duel tegen laagvlieger DSS er een van ‘afhandelen en snel weer wegwezen’, aldus trainer Ricardo Clarijs na de eenvoudige 22-29 overwinning. ,,Het was niet heel overtuigend, maar de winst kwam ook nooit in gevaar.”

Door Welmoed de Lang - 20-11-2016, 15:20 (Update 20-11-2016, 15:20)

De Voorhoutsen namen gelijk een 0-3 voorsprong en bouwden die uit tot tien punten. Foreholte liet de thuisclub na rust nog wat terugkomen, maar de nummer drie van onder was te matig om de titelkandidaat echt weerstand te bieden. ,,Zij willen niet...