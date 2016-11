Lisa van der Geest laat zege glippen in Haarlem

Foto united photos/Rob van Wieringen Het peloton en de kopgroep op de ijsbaan van Haarlem. In het roodgele pak met nummer 44 Mats Stoltenborg.

HAARLEM - De speaker op de ijsbaan in Haarlem kon niet duidelijk zien of Lisa van der Geest of Elma de Vries na tachtig rondjes tijdens de KPN Marathon Cup als eerste over de meet was gekomen. De lichaamstaal van Van der Geest zei genoeg. Niet de schaatsster uit Warmond won de race, Elma de Vries drukte haar schaats als eerste over de streep.

Door Patrick Moekesportredactie@leidschdagblad.nl - 20-11-2016, 15:35 (Update 20-11-2016, 15:35)

En daar had de 22-jarige Van der Geest zichtbaar de pest over in. Bij bijna iedere ontsnapping was...