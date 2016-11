Calvin Poulina glundert na beloftevol optreden met ZZ

LEIDEN - Vlak nadat hij zijn opwachting had gemaakt in het duel met Rotterdam, liet Calvin Poulina een driepunter los die via het bord door de ring viel.

Door Joris Zandbergen - 20-11-2016, 15:37 (Update 20-11-2016, 15:37)

,,Niet helemal de bedoeling’’, gaf de pas 16-jarige Poulina lachend toe. Om er met jeugdige bravoure aan toe te voegen: ,,Normaal gaan ze feilloos door de ring.’’

De jonge forward van Zorg en Zekkerheid Leiden scoorde zaterdagavond nogmaals en eindigde de wedstrijd met vijf punten, en de complimenten van vrijwel iedereen die hem had zien...