Domme rode kaart doelman kost FC Rijnvogels punten

Foto Pieter Platteel Peter Messemaker loopt schuldbewust naar de kleedkamer.

KATWIJK - Tegen een ploeg als Capelle wil je niet in een vroeg stadium achter komen en al helemaal niet met tien man komen te staan. Alle verse krachten zijn nodig om de stugge Rijnmonders het hoofd te bieden. Toch gebeurde juist dat, waardoor FC Rijnvogels op eigen veld een dure nederlaag moest incasseren tegen de concurrent: 1-2.De vraag was wat Peter Messemaker bezielde toen de wedstrijd zo’n tien minuten onderweg was. Er was al gefloten voor buitenspel toen Wilmer Kousemaker doorging en door de keeper werd neergelegd. De Capellenaar kwam verhaal halen, gaf Messemaker een gooi waarop die hem opzichtig natrapte. Scheidsrechter Vries had het niet geconstateerd, maar zijn assistent Overtoom wel. Op haar advies trok hij rood.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 20-11-2016, 17:16 (Update 20-11-2016, 17:16)