Gehavend VVSB gestraft voor missen grote kansen

TWEEDE DIVISIE - Terwijl het dorp weer volledig in bekersferen is, kan VVSB in competitieverband al enige tijd niet voor euforie zorgen. De Noordwijkerhouters zijn door een reeks van zes wedstrijden zonder overwinning afgezakt naar een tiende plaats in de tweede divisie.

Door Hielke Biemond - 20-11-2016, 17:52 (Update 20-11-2016, 17:58)

Het was voor trainer Wilfred van Leeuwen moeilijk te bevatten dat zijn ploeg zondag met 2-1 verloor bij De Treffers. ,,We hadden hier zeker één punt moeten pakken’’, vond hij. ,,En eigenlijk drie.’’

Ondanks de harde wind kwam VVSB in Groesbeek...