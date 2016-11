Sterk Alphense Boys gedeeld aan kop

ZONDAG EERSTE KLASSE - Alphense Boys is dankzij een zes wedstrijden omvattende zegereeks op gelijke hoogte gekomen met koploper Leonidas.

Door Hielke Biemond - 20-11-2016, 19:41 (Update 20-11-2016, 19:41)

,,Van tevoren wisten we dat we bovenin mee zouden kunnen draaien’’, sprak trainer Aad van den Berg na een 2-4 overwinning bij Laakkwartier. ,,Dat is een gegeven, bij een club als deze. Leonidas maakte aan het begin van de competitie geen fouten. De laatste weken wel. Daar profiteren wij nu van.’’

Belangrijker dan de gedeelde koppositie vindt hij de manier waarop zijn jonge...