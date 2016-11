Alecto houdt de druk er op

Foto Taco van der Eb Stormonderbreking bij Alecto uit angst voor takken.

HOCKEY - De mannen van Alecto gaan als nummer drie de winterstop in. De ploeg van trainer Sander Rottier won in eigen huis met 3-0 van hekkensluiter Derby. Voor rust was Tjerk Webbers tweemaal trefzeker uit een strafcorner. Diep in de tweede helft maakte Bart Zoutendijk nog de derde treffer.

Door Tom Mentink sportredactie@leidschdagblad.nl - 20-11-2016, 22:46 (Update 20-11-2016, 22:46)

,,Dit was de zwakste tegenstander tot nu toe’’, vertelt Rottier. ,,We hadden ook in de tweede helft meer moeten scoren. Daar ligt ook ons mankement. We hadden eigenlijk richting de 8-0 moeten...