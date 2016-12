ZZ Leiden met de pet rond voor center

Foto Taco van der Eb ZZ Leiden wil Thomas Koenis ontlasten door in de winterstop nog een center aan te trekken.

LEIDEN - Ondanks tevredenheid over de eerste seizoenshelft wil basketbalclub Zorg en Zekerheid Leiden de selectie uitbreiden. Het bestuur schraapt geld bij elkaar om een center aan te trekken. Een extra lange man is vooral in topwedstrijden nodig om Thomas Koenis onder de borden te ontlasten.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 23-12-2016, 7:00 (Update 23-12-2016, 7:00)

Het liefst presenteert de huidige nummer twee van de eredivisie de aanwinst nog in de winterstop. Met het budget dat daarvoor beschikbaar is, gaat de clubleiding het lijstje af. ,,Het kan snel gaan’’, weet voorzitter Marcel...