Basketballer Jeroen van der List zet loopbaan voort in Japan

Archieffoto Jeroen van der List in actie namens ZZ Leiden.

LEIDEN - Jeroen van der List zet zijn basketballoopbaan voort in Japan. De lange forward die de afgelopen twee seizoenen uitkwam voor Zorg en Zekerheid Leiden heeft een contract getekend bij de Shinshu Brave Warriors in Nagano.

Door Joris Zandbergen - 22-12-2016, 18:00 (Update 22-12-2016, 18:14)

Van der List verliet ZZ Leiden afgelopen zomer om op het vierde niveau in Frankrijk te gaan spelen. Zijn verblijf in Parijs leverde toch te weinig voldoening op. ,,Het was duidelijk minder professioneel dan ik gewend was. Bij ZZ staat bijvoorbeeld Ger de Wekker achter...