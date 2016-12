Boudewijn Roëll: met Cruyff en Plato naar brons

Foto AFP/Damien Meyer Boudewijn Roëll (vierde van links): ,,Meteen na de race voelde het alsof we zilver hadden verloren.’’

LEIDEN - Wat hebben Muhammad Ali, Johan Cruijff en Plato met elkaar gemeen? Behalve dat het alledrie grootheden op hun eigen gebied waren, zaten ze ook samen in de koffer naar Rio van Boudewijn Roëll. Inspiratie genoeg voor de roeier, die met de Holland Acht huiswaarts keerde met een bronzen medaille. ,,Rio was een mooi avontuur.’’

Door Tessa de Wekker sportredactie@leidschdagblad.nl - 27-12-2016, 13:00 (Update 27-12-2016, 13:00)

Het brons noemt Roëll (27) nog steeds een aardig resultaat. ,,Op het sportgala laatst werden we weer even geconfronteerd met het feit dat we het hoogste...