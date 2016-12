Niels Langeveld hoopt op TCR International

SASSENHEIM - In de onzekere wereld van de autosport staat voor Niels Langeveld één ding vast: in het nieuwe seizoen rijdt hij niet meer in de SEAT Leon Eurocup. De klasse waarin hij dit jaar kampioen werd, houdt op te bestaan. Los daarvan reiken de ambities van de Sassenheimer verder.

Door Hielke Biemond - 26-12-2016, 19:02 (Update 26-12-2016, 19:02)

,,Ik zoek nu naar een logische volgende stap’’, verklaart hij. ,,Dat is simpel gezegd een kwestie van strepen. Ik stel mezelf de vraag: wat brengt het me als ik daar ga racen?...