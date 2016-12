Voorzitter Henk-Jan van Maanen staat stil bij het bewogen jaar van Quick Boys

KATWIJK - Het verschil tussen de algemeen directeur Henk-Jan van Maanen en de voorzitter Henk-Jan van Maanen is klein. De Katwijker probeert Quick Boys op dezelfde manier te leiden als zijn bakkerijketen. Met zijn zakelijk ingestelde bestuur wil hij de cultuur bewaken en tegelijkertijd de voetbalvereniging hervormen. Dat leidde dit jaar tot momenten van trots, maar ook van frustratie en schaamte. Alles wordt op Nieuw Zuid intenser beleefd dan op omringende sportparken.

Door Hielke Biemond - 24-12-2016, 11:33 (Update 24-12-2016, 11:39)

Altijd de rug recht houden

,,Ik bestuur de vereniging omdat het mij is gevraagd, ik neem de verantwoordelijkheid’’, zegt de vierde generatie bakkerszoon. ,,Het is niet altijd leuk. Je bent snel de Kop van Jut. Het is dezelfde problematiek als in een bedrijf, alleen dan met vrijwilligers. Op sommige momenten moet je je poot stijf houden.’’

Een in zichzelf gekeerde, eeuwig verdeelde voetbalorganisatie wil hij veranderen in een hechte en succesvolle familieclub. Om dat te bereiken, worden de talrijke heilige huisjes op Nieuw Zuid niet gespaard. ,,Wij willen Quick Boys iets meegeven: een nieuw en goed fundament. Dit is geen bestuur dat er een paar jaar zit en bij tegenslag weer opstapt. Nee, wij willen echt iets verbeteren voor de lange termijn.’’

Daartoe wordt niet altijd gekozen voor de weg van de minste weerstand. Het besluit om na twee promotieloze seizoenen niet verder te gaan met Ted Verdonkschot was daar een voorbeeld van. Het bestuur kreeg in de media de volle laag van de trainer. Diens opvolger Jan Zoutman slaagde er in zijn eerste seizoen wél in om Quick Boys eindelijk te bevrijden uit de hoofdklasse. De hele vereniging weerspiegelde plotseling het rustige, evenwichtige karakter van de trainer.

De basis voor de titel van de eenheid werd volgens Van Maanen gelegd tijdens de stroeve openingsfase van dat seizoen. Tijdens een bijeenkomst met supporters en spelers wees hij er op dat het eens afgelopen moest zijn met ’de oude cultuur van ouwehoeren en commentaar leveren als het even tegen zit’. ,,Dat hebben de supporters geweldig gedaan. Zij hebben de spelers omarmd en tot op heden niet meer losgelaten.’’

Dat viel dit seizoen bepaald niet mee, na een blamerende 7-1 nederlaag bij Rijnsburgse Boys. ,,Dan is het moeilijk om rustig te blijven. Toch heeft de hele vereniging geduld als het moeizaam gaat. Dat is kenmerkend voor dit seizoen.’’

Het kan volgens de voorzitter niet los worden gezien van het inpassen van steeds meer zelf opgeleide spelers in de hoofdmacht. De helft, blijft het streven. Om dat te bereiken, wordt er meer geld dan vroeger vrijgemaakt voor het verbeteren van het niveau van de jeugdopleiding. Het scheelt ook dat Zoutman talenten de kans durft te geven. ,,Dat sluit aan bij het streven om met elkaar een familieclub te zijn’’, zegt Van Maanen. ,,Een echte vereniging. Ik ben er trots op dat ik daar al een aantal jaar voorzitter van mag zijn.’’

Genoegen

Toch was dat dit jaar niet altijd een genoegen. Het bestuur ontdekte dat Quick Boys al jarenlang wordt bestolen door eigen mensen en stelde een onderzoek in naar het verdwijnen van flinke geldbedragen. Dat leidde tot het opstappen van de gehele kantinecommissie, uit solidariteit met de drie verdachte leden.

Het zorgde voor verhitte discussies waarbij volgens Van Maanen ’niet op de bal, maar op de man werd gespeeld’. Het bestuur kreeg het verwijt dat het onderzoek niet op een correcte manier was uitgevoerd, maar kreeg brede steun tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering. ,,Dat hadden we nodig.’’

Inmiddels heeft de Tuchtcommissie van de club haar eigen onderzoek afgerond en uitspraak gedaan in de drie gevallen. De direct en indirect betrokkenen zijn daar al van op de hoogte gebracht maar de club wil dat uit overwegingen van zorgvuldigheid pas naar buiten brengen als eventuele interne beroepsmogelijkheden zijn uitgeput.

Vanaf 1 januari is het op Nieuw Zuid niet meer mogelijk om met contant geld te betalen. Volgens Van Maanen gaat het om het doorbreken van een diepgewortelde cultuur, die al zeker vijftien jaar bestaat. ,,Mensen ontlenen rechten aan het feit dat ze vrijwilliger zijn. Het eigen gebruik, het uitdelen van gratis consumpties aan familieleden en vrienden.’’

Verwijten

Harde verwijten in deze zaak hebben hem emotioneel geraakt. ,,Ik wil het gewoon goed doen voor de club’’, benadrukt hij. ,,Dat staat voorop. Als ik het gevoel heb dat het niet meer wordt gewaardeerd en het om andere belangen gaat, is het voor mij klaar. Het gaat mij niet om eer en glorie. Ik hoef niet op een podium te staan. Dat heb ik bij het kampioenschap ook niet gedaan.’’

Op de voorgrond treedt hij alleen bij ongeregeldheden, terwijl veel voorzitters dan juist zouden toekijken vanaf de tribune. Van Maanen pikt het niet als supporters zijn vereniging in diskrediet brengen. Toch gebeurt dat tamelijk structureel.

Rookbommen

Voor hem was deze maand de maat vol toen leden van de harde kern in de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels met zware rookbommen paniek veroorzaakten in het uitvak en het kunstgrasveld vernielden. ,,Voor het eerst waren we met z’n vijven bij een uitwedstrijd, met het hele gezin. Toen die rookbommen afgingen, dacht ik: wat ben ik hier aan het doen? Voor wie doe ik dit eigenlijk? Ik doe dit voor mijn plezier, steek er al mijn vrije tijd in en ben bezig om iets op te bouwen. Maar op deze manier versjteert een kleine groep het voor de hele club.’’

Deze mensen zijn volgens Van Maanen niet meer welkom bij wedstrijden van Quick Boys. Met behulp van strenger cameratoezicht wil het bestuur ’gestructureerd het onkruid eruit halen’. ,,Ik heb altijd gezegd dat wij graag het Barcelona van Nederland willen zijn, op amateurgebied. Een familieclub, waar ouders graag hun kinderen mee naartoe nemen. Wij hoeven geen club als Ajax of Feyenoord te zijn, met een groepje blazende supporters die stijf staan van de drugs of alcohol. Zulke types hebben wij niet nodig. Die maken de club niet groot, maar proberen alleen hun eigen podium te creëren. Daar zit 95 procent van onze leden niet op te wachten.’’

Hij wil er de aandacht ook niet te veel op vestigen. De ondernemer in Henk-Jan van Maanen denkt vooral in kansen, niet in bedreigingen. ,,Als voorzitter van Quick Boys heb ik veel geleerd’’, klinkt het. ,,Wat ik mooi vind, is de betrokkenheid en de passie van vrijwilligers. Die is bijna eindeloos. Sommigen zijn er elke dag. Zo wil ik ook ondernemen: het talent van mensen centraal stellen. Dan zien ze hun werk niet meer als werk.’’