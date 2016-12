De Jong komende zomer mogelijk niet in Oranje

Archieffoto Taco van der Eb Worthy de Jong is al jarenlang een vaste waarde in het Nederlands basketbalteam.

BOULOGNE-SUR-MER - Het Nederlands basketbalteam moet het komende zomer in de pre-kwalificatie voor het WK mogelijk doen zonder Worthy de Jong.

Door Hielke Biemond - 27-12-2016, 10:00 (Update 27-12-2016, 10:00)

De voormalig aanvoerder van Zorg en Zekerheid Leiden overweegt zich daarvoor af te melden om na een lang seizoen in Frankrijk tijd door te kunnen brengen met zijn gezin.

Zijn vriendin Zoë, die over tweeënhalve week is uitgerekend, woont dit seizoen grotendeels bij hem in Boulogne-sur-Mer. Haar zwangerschapsverlof maakt dat mogelijk. Na de zomer keert zij met het kind terug naar Amsterdam....