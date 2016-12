Worthy de Jong: afharden in andere wereld

Foto Jean-Philippe Carlier Worthy de Jong in het shirt van Boulogne-sur-Mer: ,,Ik ben aan het zoeken en begrijp vaak niet hoe ze denken.’’

BOULOGNE-SUR-MER - Als boegbeeld van basketbalclub Zorg en Zekerheid Leiden was hij uitgekeken op de Nederlandse competitie. Zijn langverwachte buitenlandse transfer bracht Worthy de Jong (28) dit jaar in een geheel andere omgeving, op vier uur rijden van huis. Het Franse tweede niveau blijkt lang niet altijd een basketbalwalhalla te zijn. Het Leidsch Dagblad zoekt De Jong op in Boulogne-sur-Mer en is getuige van een kerstcrisis.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 27-12-2016, 9:00 (Update 27-12-2016, 9:00)

,,Dit slaat nergens op’’, verzucht de international vrijdagavond in de catacomben van Salle Damrémont na een...