Jesse Huta Galung: een afscheid zonder emoties

Foto ANP Jesse Huta Galung in 2012 tijdens het ABN Amro Tournament in Rotterdam, na een overwinning op de Kroaat Ivan Ljubicic.

ROTTERDAM - Voor tientallen toeschouwers sloeg tennisser Jesse Huta Galung deze maand zijn laatste ballen als professional. De 31-jarige Hillegommer, die de NK in Rotterdam had uitgekozen voor zijn afscheid, snakt naar een leven met meer ritme, minder hotelkamers en vooral meer tijd voor zijn gezin.

Door Tim Colijn - 26-12-2016, 18:00 (Update 26-12-2016, 18:00)

De foto’s op zijn sociale media-pagina’s verraadden al een hoop. Het is heel goed zoeken naar foto’s waarop tennis het thema is, terwijl er geen afbeelding te vinden is waarop niet een van zijn drie dochters...