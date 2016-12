Iefke van Belkum prijst jonkies ZVL

Foto Gertjan Kooij Iefke van Belkum.

LEIDEN - ZVL-Hawabo maakte in 2016 de verwachtingen waar door én de beker én de landstitel te veroveren. Het gebeurde met overmacht. Op de valreep plaatsten de Leidse waterpolosters zich voor het hoofdtoernooi van de Euro League. Iefke van Belkum kijkt terug.

Door Gertjan van Geen - 26-12-2016, 19:00 (Update 26-12-2016, 19:00)

Kampioen worden, hoe moeilijk was dat eigenlijk?

,,Het ging vrij soepel, eerlijk gezegd. Ik had het zwaarder verwacht. We waren favoriet, we wonnen alles, maar de druk ligt automatisch hoger in de finale als het echt spannend gaat worden. Maar we...