Celeste Split (TOP): Niet vergeten om te genieten

Foto Martin Hulsman Celeste Split in Oranje: ,,Het EK in eigen land was heel bijzonder.’’

DEN HAAG - Op de fotowand in de woonkamer van Celeste Split prijkt een afbeelding uit de Ziggo Dome. Daar won TOP in april de derde zaaltitel in de clubgeschiedenis. Ook voor Split was het het derde kampioenschap. ,,Hopelijk komen er nog veel foto’s bij’’, zegt ze.

Door Tessa de Wekker sportredactie@leidschdagblad.nl - 27-12-2016, 7:00 (Update 27-12-2016, 7:00)

Een ’gestolen’ overwinning. Zo noemden velen de 24-22 zege van TOP op PKC. PKC was immers de gedoodverfde favoriet, het hele seizoen de beste ploeg. ,,Het seizoen duurde voor PKC een half uur te lang’’,...