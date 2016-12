Wendy Smits: de missing link van Foreholte

Archieffoto Orange Pictures/Patrick Dolkens Wendy Smits tijdens de halve finale in de beker tegen eredivisionist Quintus.

VOORHOUT - Het kan moeilijk los van elkaar worden gezien. Voordat handbalster Wendy Smits begin januari bij Foreholte arriveerde, was de Voorhoutse club een middenmoter in de eerste divisie. Bijna een jaar later staat Foreholte tweede op een punt van koploper DSVD. Bovendien is de eerste periode in het nieuwe seizoen gewonnen en hebben de handbalsters een halvefinaleplaats in het landelijke bekertoernooi achter de rug. ,,Het is gewoon een jonge getalenteerde ploeg. Op het moment dat daar wat ervaring bij komt, krijgt zo’n team een boost’’, zegt de linkeropbouwster zelf.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 27-12-2016, 11:00 (Update 27-12-2016, 11:00)