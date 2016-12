Zilveren Beukers is weer juf Nicole

Foto ANP Nicole Beukers viert het zilver met haar vader.

AMSTERDAM - Amper drie dagen was Nicole Beukers terug uit Rio en ze stond alweer voor de klas. De zilveren roeister van de Spelen was binnen no-time weer gewoon juf Nicole. Vakantie heeft de Leiderdorpse nauwelijks gehad na haar olympische succes in de dubbelvier. ,,Helemaal niet erg. Ik vond het heerlijk om thuis te zijn en weer bezig te zijn met wat ik de rest van mijn leven wil zijn: juf.’’

Door Tessa de Wekker - 27-12-2016, 12:00 (Update 27-12-2016, 12:00)

Een dag in de week geeft Beukers (26) gymles op de...