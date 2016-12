Joey Zandbergen keert tóch terug naar Rijnsburgse Boys

Archieffoto Orange Pictures Joey Zandbergen.

KATWIJK/RIJNSBURG - Hij had niet verwacht ooit nog terug te keren bij Rijnsburgse Boys. Hooguit in een vriendenteam, dacht Joey Zandbergen (30). Toch verruilt de verdediger na dit seizoen FC Rijnvogels voor de voetbalclub van zijn dorp.

Door Hielke Biemond - 28-12-2016, 7:00 (Update 28-12-2016, 7:00)

Volgens hem is dat een gevolg van het aantreden van nieuwe technische beleidsbepalers bij Rijnsburgse Boys. ,,Die vinden wel dat er Rijnsburgers in het eerste elftal zouden moeten spelen. En aangezien ik bij een club op hetzelfde niveau speel, willen ze me dolgraag terug.’’

