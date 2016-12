Stilte op eerste transfermarkt voor amateurvoetballers

Archieffoto Orange Pictures vv Katwijk blijft compleet.

LEIDEN - Op papier is het een revolutie: clubs in het topamateurvoetbal mogen deze winterstop voor het eerst spelers van elkaar kopen. In de praktijk is van transferkoorts niets te merken.

Door Hielke Biemond - 28-12-2016, 8:00 (Update 28-12-2016, 8:00)

,,Ik word de hele dag door gebeld door zaakwaarnemers’’, vertelt voorzitter Arjan Broekhof van tweededivisionist VVSB, om vervolgens in lachen uit te barsten. ,,Nee hoor, helemaal niks.’’

Toch is het niet zo onwaarschijnlijk als het klinkt. Net als in het profvoetbal bestaat nu de mogelijkheid dat een dragende kracht wordt weggekocht door...