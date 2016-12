Jeroen Kampschreur: Onbevangen vliegen met zitski

Foto Nederlandse Ski Vereniging Jeroen Kampschreur: ,,Doordat ik nog wat jonger ben, ben ik een stuk gemotiveerder en leer ik veel sneller dan mijn concurrenten.’’

SANKT MORITZ - Hij mist twee onderbenen en is de jongste van het veld. Toch vloog Jeroen Kampschreur (17) vorige week iedereen voorbij. De zitskiër uit Leiderdorp pakte zijn eerste gouden medaille bij een wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz en is daardoor hard op weg naar kwalificatie voor de de Paralympische Winterspelen.

Door Natasha Smit - 30-12-2016, 8:00 (Update 30-12-2016, 8:00)

Al zijn leven lang mist Kampschreur twee onderbenen. De jonge skiër werd zonder scheenbenen geboren en verloor in zijn eerste levensjaar zijn beide onderbenen. Maar zielig? Dat is de Leiderdorper zeker...