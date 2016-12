Fons Groenendijk: ’Ik idealiseer het vak te veel’

Archieffoto ANP De vooralsnog laatste wedstrijd van Fons Groenendijk als trainer: hij viert in mei in Leeuwarden lijfsbehoud met Excelsior in de eredivisie.

LEIDEN - Het is een keuze die hem typeert: een doorlopend contract bij een eredivisieclub inleveren. Fons Groenendijk maakt het zichzelf niet makkelijk door altijd op gevoel zijn eigen weg te gaan. De Leiderdorpse voetbaltrainer is sinds zijn vrijwillige vertrek bij Excelsior al een half seizoen clubloos.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 31-12-2016, 8:00 (Update 31-12-2016, 8:00)

,,Ik permitteer me dingen die alleen trainers in de top zich kunnen veroorloven, zoals Pep Guardiola’’, zegt de oud-profvoetballer in een Leids eetcafé. ,,Dat komt voort uit een gevoel van onafhankelijkheid. Maar ik zit niet...