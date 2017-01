Daan Olivier mag van UCI pas in april weer koersen

OEGSTGEEST - Het was de bedoeling dat Daan Olivier deze maand zijn rentree als profwielrenner zou maken, in de Australische Tour Down Under. Een brief van de internationale wielerunie UCI maakt dat onmogelijk. De Oegstgeestenaar mag pas vanaf 27 april weer koersen.

Door Hielke Biemond - 2-1-2017, 9:00 (Update 2-1-2017, 9:00)

Een profwielrenner moet voor zijn eerste wedstrijd zes maanden beschikbaar zijn geweest voor dopingcontroles en verblijfsgegevens hebben doorgegeven. De klimmer van Team LottoNL-Jumbo was niet op de hoogte van die regel. Hij heeft tevergeefs beroep aangetekend.

Het wrange is dat Olivier...