Katwijk oefent in Spanje tegen Feyenoord

KATWIJK - De selectie van Katwijk vertrekt woensdagochtend voor een kort trainingskamp naar Spanje. Zaterdag werkt de tweededivisionist er twee oefenwedstrijden af, tegen Feyenoord en SJC.

Door Gertjan van Geen - 3-1-2017, 16:01 (Update 3-1-2017, 16:01)

Het duel tegen Feyenoord is niet toegankelijk voor publiek en wordt op het tijdelijke trainingscomplex van Feyenoord in Marbella afgewerkt. Trainer Dick Schreuder, die met Katwijk op 14 januari de competitie hervat tegen koploper Jong AZ, is blij met het extra oefenduel. ,,Ik wil iedereen aan het werk zien en had geen zin in een doordeweekse oefenwedstrijd in Nederland met het oog op Jong AZ. We kunnen nu lekker trainen.’’

Katwijk wordt niet met speciale tactische opdrachten het veld in gestuurd.