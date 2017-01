In de Kijker

Lang niet alle regionale sporters staan wekelijks in de krant, terwijl hun prestaties wel aandacht verdienen. In deze rubriek brengt Joris Zandbergen ze in beeld.

Naam: Esmee van Marwijk.

Geboren: 20 oktober 1999 te: Leiderdorp.

Woonplaats: Leiden.

Opleiding: eerstejaars Pabo aan de Leidse Hogeschool.

Sport: tafeltennis.

Club: Scylla. Team: Dames 1.

Tafeltennis sinds: 2011, ik ben ermee in aanraking gekomen bij de buitenschoolse sport en zo bij Scylla terechtgekomen.

Coach: ’Piet’ Bakker en van Gerard senior krijg ik ook veel tips.

Trainen: vrijwel elke dag, in de vakantie zelfs twee keer per dag. Ik...